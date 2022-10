Depois do castigo interno, Cristiano Ronaldo regressou à equipa com uma titularidade no jogo diante do Sheriff, para a Liga Europa (vitória por 3-0), onde até apontou o último golo do jogo.

Numa entrevista concedida à Sky Sports na sexta-feira, mas divulgada apenas este domingo, o treinador dos red devils, Erik ten Hag, não confirmou se o português pediu desculpa após recusar entrar no jogo com o Tottenham. Além disso, o técnico neerlandês frisou que Ronaldo pode ter ainda mais importância no emblema de Old Trafford no futuro.

«Já falei suficientemente sobre isso. Dei as explicações. Claro que estamos felizes porque ele está de volta, é um jogador importante do plantel, é o nosso goleador, ontem [quinta-feira] marcou o golo e estou muito feliz com isso porque sei o quanto os avançados precisam disso, são inconformados. Os golos trazem a confiança acima. Espero que ele se mantenha, porque pode ser ainda mais importante e tenho a certeza de que ele pode fazer isso», rematou.

Este domingo, o Manchester United recebe o West Ham, a partir das 16h15, em jogo da 14.ª jornada da Premier League.