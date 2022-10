Cristiano Ronaldo mereceu a confiança de Erik ten Hag no duelo frente ao Sheriff e marcou o 3-0, que foi resultado final. Após a partida, o treinador do Manchester United destacou a importância do golo para o internacional português e mostrou-se confiante para o futuro.

«Foi ótimo. Ele criou oportunidades e a equipa também criou para ele. Ele precisava de um golo para pôr fim a esta fase e mais virão, estou confiante disso», disse o neerlandês aos microfones da BT Sports.

Ronaldo, note-se, chegou aos três golos em 13 jogos pelos red devils esta época.