Cristiano Ronaldo foi totalista nos dois últimos jogos da seleção portuguesa na Liga das Nações, mas ficou em branco e recebeu muitas críticas pelas exibições diante da República Checa e Espanha. Confrontado com isso, o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, mostrou-se confiante na capacidade de resposta do avançado luso.

«É normal. Temos de ver o lado positivo, temos vários jogadores que estiveram muito bem nas seleções. Outros estão um pouco mais em baixo de forma. Se alguém pode lidar com isso, é Cristiano Ronaldo, porque durante toda a sua carreira teve os olhos postos em si, o mundo inteiro olha para ele e tem grandes expectativas nele. Tenho a certeza de que ele vai voltar porque passou toda a carreira a marcar. E fará isso este ano também, e aí vão ficar todos em silêncio», disse o técnico neerlandês em entrevista à Sky Sports, onde anteviu o dérbi de Manchester, para o qual Ronaldo é apontado à titularidade.

«Tenho toda a confiança nele, por causa do seu perfil e da sua personalidade», rematou ten Hag.

O Manchester City-Manchester United está marcado para as 14h00 deste domingo.