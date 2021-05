A UEFA anunciou esta segunda-feira que vai começar a vender bilhetes para a final da Liga Europa, em Gdansk, depois de ter recebido a confirmação das autoridades polacas que vai ser permitido o acesso limitado de adeptos ao decisivo jogo que está marcado para 26 de maio.

A Polónia confirmou à UEFA que vai permitir a ocupação de 25 por cento da capacidade do estádio de Gdansk, o que significa a presença de cerca de 9.500 adeptos. Os adeptos provenientes do estrangeiro vão ter de cumprir todas as obrigações impostas no momento em que entrarem no país, com a UEFA a avisar desde já que não vão existir exceções aos detentores de bilhetes para o jogo. O acesso ao estádio também vai ser feito com base nas restrições que vão ser anunciadas pelas autoridades polacas na semana do jogo e que podem incluir a exigência de vacina ou de um teste negativo à covid-19.

A UEFA compromete-se ainda a devolver o valor integral dos bilhetes caso as autoridades polacas anunciem uma redução da capacidade do estádio, numa fase mais próxima da data do jogo.

Os bilhetes já estão disponíveis esta segunda-feira, nas plataformas da UEFA, e vão estar à venda até 7 de maio.

Recordamos que o Manchester United de Bruno Fernandes já está com um pé na final, depois de ter batido a Roma de Paulo Fonseca, na primeira mão, por 6-2, enquanto, na outra meia-final, é o Villarreal que está em vantagem, depois de vencido, em casa, o Arsenal por 2-1.