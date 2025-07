Com a nova época à porta, Ruben Amorim recebeu um voto de confiança de Manuel Ugarte. O médio uruguaio está convencido de que o treinador é o homem certo para colocar os «red devils» novamente no topo.

«Temos de melhorar as coisas. Estamos todos muito motivados, porque acreditamos no treinador, acreditamos no que ele quer e isso é muito importante», disse Ugarte, que trabalhou com Amorim no Sporting, em declarações à imprensa britânica.

«No ano passado fizemos algumas mudanças, mudámos de treinador, mudámos o sistema tático. Temos de ter responsabilidades quando jogamos pelo United. Às vezes, as conexões levam tempo. Eu já conheço a liga e os adversários, o que é importante», acrescentou.

O Manchester United tem dois jogos de preparação nos EUA, diante de Bournemouth e Atalanta, antes de voltar a casa para o derradeiro teste de pré-época, frente à Fiorentina. A 17 de agosto, a equipa de Amorim arranca a participação na Premier League, diante do Arsenal.