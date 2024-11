Manuel Ugarte recordou a passagem pelo Sporting e, pelo meio, deixou elogios a Ruben Amorim, com quem vai voltar a trabalhar, mas agora no Manchester United. O internacional uruguaio, em entrevista às plataformas oficiais dos «red devils», lembrou a transferência para Alvalade.

«Foi tudo tão rápido. Eu cheguei em janeiro [ao Famalicão], e, em junho, estava a sair para o Sporting. É um dos maiores clubes de Portugal e fiquei muito orgulhoso. Desfrutei do período que passei no Famalicão e também no Sporting, onde passei quase três anos. Lisboa é fantástica. A cidade, as pessoas, o clube, os meus companheiros de equipa... Tudo. É um sítio caloroso, que te trata muito bem e acabas por fazer muitos amigos», começou por dizer.

«Isso ajudou-me a ter sucesso. Senti-me confortável. Tínhamos um grande treinador [Ruben Amorim], que também me ajudou muito», completou.

Ugarte, diga-se, saiu em 2023/24 para o Paris Saint-Germain e, no último verão, rumou a Old Trafford.