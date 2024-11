O Manchester United venceu o PAOK (2-0) na última noite, em jogo da Liga Europa, o penúltimo com Ruud Van Nistelrooy enquanto interino. Após a partida, o técnico dos «red devils» foi novamente questionado sobre se já sabia se contava para Ruben Amorim enquanto adjunto, mas manteve as dúvidas.

«Acho que o Ruben está focado no Sp. Braga e eu no Leicester. Isso mostra que estamos focados no dia a dia e em tirar o máximo da equipa. Vamos deixá-lo estar focado no Sp. Braga, eu estarei focado no Leicester e depois veremos», disse o neerlandês, em alusão aos jogos de domingo.

«Se já tive contacto? Tenho de ver o meu telemóvel. Só tenho uma coisa na cabeça. Preparar o jogo tão bem quanto conseguir e dar aos jogadores o que precisam para terem uma boa exibição. Não olho tão em frente», completou.

Apesar de já ter sido anunciado, Ruben Amorim, recorde-se, só chega a Old Trafford a 11 de novembro.