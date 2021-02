O antigo futebolista holandês Robin Van Persie, que representou o Manchester United, reagiu este sábado ao golo e à exibição do médio português Bruno Fernandes, que marcou um golaço no empate 3-3 ante o Everton.

Van Persie, de 37 anos, que passou pelos vermelhos de Manchester entre 2012 e 2015, questionou-se, através da rede social Twitter, quantos golos poderia marcar com um médio como Bruno no meio-campo do clube.

«Bruno Fernandes, senhoras e senhores. Que alegria vê-lo jogar. Apenas pergunto: quantos golos marcaria Robin Van Persie com ele no meio-campo?», escreveu Van Persie.

Bruno Fernandes ladies & gentleman 🔥 what a joy to watch him play! Just wondering... 🤔 how many goals for RvP with him in midfield..? 😯🤭