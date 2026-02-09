VÍDEO: a confissão de Carrick sobre o adepto que está a uma vitória de cortar o cabelo
Treinador interino do Manchester United assume que está «a par» da história, mas garante que não terá impacto na equipa
O barbeiro já esfrega as mãos! Frank Ilett, o conhecido adepto do Manchester United que não corta o cabelo há quase 500 dias, só precisa de mais uma vitória dos «red devils» para terminar o desafio.
A equipa visita o West Ham esta terça-feira (20h15) e pode completar uma série de cinco vitórias consecutivas. E até Michael Carrick assumiu que conhece o adepto.
«Posso dizer que estou a par disso, sim. Os meus filhos chamaram-me a atenção para isso, se é que me entendem. Mas não será um assunto discutido na conversa com a equipa, num nível profissional, embora eu entenda o que está a acontecer. Isso tem piada, mas no final não vai ter impacto», garantiu o treinador interino do United, em conferência de imprensa.
Também conhecido como «The United Strand» nas redes sociais, Frank tem-se mostrado entusiasmado no Instagram com a possibilidade de cortar a farta cabeleira e vai estar em direto durante o jogo com o West Ham, na esperança de uma vitória. O desafio, diga-se, remonta ainda aos tempos de Erik Ten Hag – começou a 5 de outubro de 2024.