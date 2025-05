Menos de 24 horas antes da final da Liga Europa, os adeptos do Manchester United entraram em confronto com os rivais do Tottenham.

O momento aconteceu na noite desta terça-feira, em Bilbau, numa rua com vários restaurantes e estabelecimentos comerciais.

Mesas, cadeiras e garrafas voaram, ao mesmo tempo que murros e empurrões eram trocados entre as dezenas de adeptos das duas equipas.

O jogo será realizado esta quarta-feira, pelas 20h, com o Man. United de Ruben Amorim a defrontar o Tottenham. Poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.

Ora veja: