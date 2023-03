O Liverpool viveu uma das melhores tardes da temporada e logo frente ao rival Manchester United. Durante o jogo contra os red devils, os adeptos dos reds saborearam o encontro e decidiram provocar o rival e o seu técnico, Erik ten Hag cantando... por Cristiano Ronaldo.



«Viva Ronaldo», ouviu-se em Anfield entoado peos adeptos... do Liverpool.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United em dezembro depois de se ter incompatibilizado com o treinador Erik Ten Hag. Este domingo o Clássico do futebol inglês terminou com uma goleada das antigas: 7-0 a favor do Liverpool.

Ouça e veja a provocação dos adeptos dos reds ao rival: