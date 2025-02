O Manchester United, treinado por Ruben Amorim, venceu o Ipswich por 3-2 esta quarta-feira em Old Trafford, em jogo da 27.ª jornada da Premier League, alcançando a vitória com um golo nos minutos iniciais da segunda parte, por Harry Maguire, já reduzido a dez jogadores depois da expulsão de Patrick Dorgu na primeira parte.

A equipa da casa, que teve os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, pôs fim a três jornadas sem qualquer vitória e somou, ao 16.º jogo de Amorim na Premier League, a quinta vitória (além de três empates e oito derrotas).

O jogo não começou nada bem para o Manchester United, que ofereceu a vantagem ao Ipswich aos quatro minutos: Dorgu e guarda-redes André Onana desentenderam-se e quem aproveitou foi Philogene, que ficou com a bola e só precisou de encostar para a baliza, sem oposição.

A equipa treinada por Ruben Amorim conseguiu, porém, dar a volta ao marcador, com dois golos em cinco minutos: aos 22, Bruno Fernandes bateu um livre para a área e Morsy fez autogolo e, aos 26, foi Matthijs de Ligt a fazer o 2-1, num desvio à boca da baliza, após alguma insistência na área.

Mas Amorim voltou a sofrer contrariedades ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, Dorgu viu o cartão vermelho direto, com recurso ao VAR, após uma falta duríssima sobre Hutchinson. Amorim sacrificou Garnacho para lançar Mazraoui, mas o Ipswich aproveitou rapidamente a superioridade numérica para fazer o 2-2, com Philogene a bisar (45+2m).

A abrir a segunda parte, o Manchester United voltou a ter êxito nos lances de bola parada e voltou para a frente do marcador, com um golo de Maguire, de cabeça, aos 47 minutos, após canto de Bruno Fernandes do lado direito.

Na classificação, o Manchester United passa a somar 33 pontos e sobe ao 14.º lugar, ultrapassando o Everton, que empatou a um golo na visita ao Brentford esta noite. Conseguiu ainda igualar o Tottenham, 13.º com 33 e derrotado também esta noite pelo Manchester City. O Ipswich continua em zona de descida, no 18.º lugar, com 17 pontos.