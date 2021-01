Bruno Fernandes (quem mais?) saltou do banco para resolver a eliminatória entre Manchester United e Liverpool (3-2), dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.



O internacional português começou no banco de suplentes e entrou aos 66 minutos quando o jogo estava empatado a duas bolas. Quando Fabinho travou Cavani em falta na meia-lua da grande área, o médio agarrou na bola para bater o livre e colocou-a no fundo da baliza de Alisson: a bola entrou do lado do guarda-redes brasileiro que não esperava o remate.



Antes do génio de Bruno aparecer, o Liverpool começou melhor a partida e chegou à vantagem com um golo de classe de Mohamed Salah. O passe de Firmino entre Shaw e Maguire foi delicioso, mas a finalização do egípcio não ficou atrás, picando perante a saída de Dean Henderson (18m).



A vantagem dos campeões ingleses não durou muito. Aos 26 minutos, os red devils exploraram uma saída rápida - como tanto gostam - com Rashford a conduzir pela esquerda e a fazer um passe fantástico para o lado oposto, onde surgiu Greenwood a dominar de peito e atirar com o pé mais fraco para o 1-1.



A primeira parte acabou com o Manchester United por cima. Pogba ameaçou a reviravolta no último suspiro da metade inicial. O United não marcou a acabar a primeira parte, marcou no arranque da segunda: erro incrível de Rhys Williams que deixou a bola passar para Rashford. O internacional inglês isolou-se e bateu Alisson, consumando a reviravolta no marcador (48m).



Volvidos dez minutos, os «reds» chegaram à igualdade. Tudo começa num mau passe de Cavani no meio-campo defensivo, Milner recuperou, tabelou com Firmino e deixou a bola passar pelo meio das pernas para o remate de certeiro de Salah.



O bis do «faraó» deixou o Liverpool claramente por cima no jogo. Dean Henderson aplicou-se para negar o 3-2 a Alexander-Arnold e a Mohamed Salah. O Manchester United jogava mais na expetativa, concedendo a iniciativa ao Liverpool e acabou por ser feliz graças ao livre de Bruno Fernandes.



Os red devils vão agora jogar contra o West Ham, na ronda seguinte.