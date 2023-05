Logo após o golo de Bruno Fernandes na vitória do Manchester United sobre o Chelsea (4-1), esta quinta-feira, gerou-se uma enorme confusão no relvado, motivada pela reação de Enzo Fernández.

Aos 73 minutos, o internacional português cobrou com classe o penálti que tinha arrancado momentos antes e, nos festejos, fez um gesto na direção de Kepa, que tentou desconcentrar o capitão dos red devils antes do remate. Com a mão fechada, Bruno «pediu» ao guarda-redes espanhol que continuasse a falar.

Quem não gostou nada da atitude do português foi o ex-Benfica Enzo Fernández, que se apressou a tentar tirar explicações a Bruno Fernandes, só que os companheiros do médio luso saíram em defesa do capitão e atiraram-se ao argentino, que por momentos ficou sozinho e desamparado perante quase toda a equipa do United.

Após algumas trocas de empurrões, Enzo ainda se envolveu num «bate boca» com Bruno Fernandes.

Ora veja: