O Manchester United fez o que ainda não tinha feito esta época nos 20 jogos anteriores, marcando quatro golos pela primeira vez num jogo em 2024/25, para golear o Everton (4-0) em Old Trafford, na estreia caseira do treinador português Ruben Amorim na Premier League.

Foram dois golos em cada parte, dois deles de Marcus Rashford e dois de Joshua Zirkzee, com o português Bruno Fernandes e também Amad Diallo a fazerem duas assistências cada para golo.

O United teve um quarto de hora inicial a dar indicadores de quem queria o golo cedo, mas faltou melhor definição. A exemplo, o remate ao lado, por Amad Diallo (13m). Do outro lado, a velocidade de Beto foi o que causou mais perigo, com o avançado português a ter a melhor ocasião de golo até então, aos 20 minutos, num remate à malha lateral.

Depois de um período em que teve algumas perdas de bola e posse menos contínua - também por mérito do Everton, que conseguiu instalar-se um pouco no meio-campo ofensivo - o United chegou à vantagem num lance de bola parada. Bruno Fernandes bateu um canto na esquerda para o remate de Marcus Rashford à entrada da área resultar num desvio infeliz de Branthwaite para o 1-0, aos 34 minutos.

Ao minuto 41, apareceu o 2-0, depois de uma recuperação de bola no meio-campo ofensivo. Diallo saltou rápido na pressão a Branthwaite na saída de bola do Everton, deu em Bruno Fernandes e o português deu ao meio em Joshua Zirkzee, para o remate de primeira a resultar em golo.

Na segunda parte, 21 segundos bastaram para o bis de Rashford e o 3-0: após um pontapé longo de Pickford, o United ganhou o duelo pelo ar no meio-campo defensivo, Bruno Fernandes deu em Zirkzee, este soltou para a arrancada de Diallo na direita e o costa-marfinense serviu a entrada de Rashford entre dois defesas, para o remate certeiro do inglês.

O 4-0 foi apontado por Zirkzee, aos 64 minutos, novamente com assistência de Diallo. A jogada começou bem lá atrás, no corredor direito do United, premiando a insistência de Diallo em ganhar a bola, antes de sprintar e assistir o neerlandês para o bis na partida e números de goleada.

Além de inéditos quatro golos num só jogo, o United não sofreu golos pela primeira vez com Amorim, algo que aconteceu pela sexta vez em 13 jornadas em 2024/25.

A verdade é que nem tudo foram boas notícias numa tarde em grande para o United: Lisandro Martínez e Kobbie Mainoo estavam em risco de suspensão, viram ambos o cartão amarelo nos minutos iniciais da segunda parte e falham a visita ao Arsenal.

Com este resultado, o Manchester United sobe ao 9.º lugar da Premier League, passando a somar 19 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Manchester United visita o Arsenal, em jogo da 14.ª jornada, agendado para as 20h15.