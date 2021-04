Já há largas semanas que a diferença para o líder não era tão curta. O Manchester United recebeu e venceu o Burnley por 3-1, vai na melhor série de vitórias na Premier League desta época – são agora cinco – e colocou-se a oito pontos do líder, o vizinho Manchester City, à entrada para as últimas seis jornadas.

Do susto inicial até à vitória, a equipa de Ole Gunnar Solskjaer teve no jovem Mason Greenwood o grande protagonista do jogo, com um bis em Old Trafford, no duelo da 32.ª jornada.

Logo nos primeiros segundos da partida, o Burnley marcou, mas Wood foi apanhado em fora-de-jogo por meros centímetros, num lance que acabou anulado com auxílio do vídeo-árbitro.

Ainda assim, nada mudou até ao intervalo e os golos só surgiram na segunda parte e num ápice. Aos 48 minutos, Rashford arrancou da esquerda, colocou a bola no meio e Bruno Fernandes, com um pormenor delicioso, deixou a bola passar entre as pernas, para Mason Greenwood concluir para o 1-0.

O golo de Greenwood (1-0), com grande simulação de Bruno Fernandes:

Contudo, o Burnley respondeu de pronto e James Tarkowski fez o 1-1 aos 50 minutos de jogo.

O golo de Tarkowski:

Foi já bem perto do final que o United conseguiu resolver as contas da partida, com o 2-1 de Mason Greenwood, aos 84 minutos, num remate de pé esquerdo que contou com um desvio num adversário no caminho para a baliza.

O golo de Greenwood para o 2-1:

Já no terceiro minuto dos quatro de compensação, os «red devils» sentenciaram as contas, numa rápida saída para ataque. Bruno Fernandes lançou Cavani, que colocou para Greenwood, até este devolver para Bruno Fernandes, que serviu a bola para Van de Beek assistir o avançado uruguaio na cara de Peacock-Farrell.

O 3-1, por Cavani:

Com este resultado, o United isola-se ainda mais em segundo lugar, com 66 pontos. Está a oito do City, que tem 74 pontos.