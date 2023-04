O Manchester United recebeu e venceu o Everton este sábado, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.

Depois das derrotas ante Liverpool e Newcastle fora (7-0 e 2-0, respetivamente) e do empate caseiro ante o Southampton, a equipa comandada por Erik Ten Hag regressou aos triunfos no campeonato, com um golo em cada parte.

Na primeira, após um belo passe de Jadon Sancho, Scott McTominay rematou cruzado na área para o 1-0, aos 36 minutos.

Na segunda parte, uma má abordagem de Seamus Coleman à bola permitiu a Marcus Rashford isolar-se e assistir Anthony Martial para o 2-0, ao minuto 71.

Acabou por não ser uma tarde perfeita para o United, dado que Marcus Rashford, após um sprint ao tentar chegar a uma bola junto à linha final, ficou agarrado à virilha e saiu lesionado, aos 81 minutos. No caminho para os balneários, acabou por ter um bonito gesto, ao oferecer a camisola a um jovem adepto.

Bruno Fernandes foi titular e jogou os 90 e poucos minutos. Diogo Dalot ficou no banco.

Com este resultado, o United isola-se à condição no terceiro lugar, com 56 pontos, mais três do que o Newcastle, que ainda neste sábado visita o Brentford (15h00). O Everton mantém os 27 pontos e arrisca-se a acabar a jornada em zona de descida.