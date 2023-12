O Manchester United agravou o ciclo negativo com uma derrota, este sábado, por 2-0, na visita ao West Ham, em jogo da 18.ª jornada da Premier League.

Pelo quarto jogo consecutivo, os red devils voltam a não conseguir vencer e, neste período, nem sequer marcaram - são já quase 400 minutos sem abanar as redes contrárias - num registo que não acontecia desde novembro de 1992.

De resto, a equipa de Eik ten Hag venceu apenas um dos últimos sete encontros. O técnico neerlandês soma 13 derrotas em todas as competições esta temporada e é preciso recuar até 1930/31 para encontrar um registo pior (16) antes do Natal no United.

Bruno Fernandes foi titular no Manchester United, enquanto Diogo Dalot ficou de fora por castigo. Os red devils tiveram maior domínio no capítulo da posse de bola, mas o jogo teve poucas ocasiões claras de perigo, sobretudo na primeira parte. Ao contrário do que seria expectável, foi um jogo enfadonho e de clara apatia de parte a parte.

Contudo, no segundo tempo, veio acima a qualidade dos intervenientes dos hammers. Aos 72 minutos, Lucas Paquetá serviu Jarrod Bowen com um passe sublime para a área e o avançado inglês, que está numa das melhores fases da carreira, finalizou na cara de Andre Onana.

A displicência do Manchester United ficou bem patente seis minutos depois. Mainoo teve uma abordagem incompreensível, perdeu a bola ainda no seu meio-campo defensivo e deu azo ao contra-ataque do West Ham, finalizado com um remate cruzado de Mohammed Kudus.

Com este resultado, o West Ham ultrapassa o United na tabela e ascende ao sexto lugar da liga inglesa, à condição, com 30 pontos. Os red devils, por outro lado, caem para o oitavo posto, com 28.

