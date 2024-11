O Manchester United empatou a um golo na tarde deste domingo, na visita ao Ipswich Town, em jogo da 12.ª jornada da Premier League, o da estreia do treinador português Ruben Amorim.

Marcus Rashford deu vantagem ao Manchester United logo aos dois minutos, mas os visitantes, que contaram com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, sofreram o empate perto do intervalo: Omari Hutchinson fez o 1-1 com que terminaria o jogo.

Na classificação, o Manchester Unitted é 12.º classificado, com 16 pontos. O Ipswich abre os lugares de descida, estando em 18.º, com nove pontos, os mesmos do Wolverhampton, 17.º.

O resumo do jogo: