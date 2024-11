Ruben Amorim e a equipa técnica que o acompanhou para o Manchester United está em Inglaterra desde segunda-feira e já há momentos de curiosidade em torno do novo treinador dos red devils.

Na noite de terça-feira, como pode ser visto num vídeo publicado através das redes sociais, Amorim e a sua equipa técnica foram jantar fora e acabaram engolidos por adeptos, fãs e curiosos que quiseram tirar as primeiras fotografias e registar os primeiros autógrafos com o antigo técnico do Sporting.

Amorim e a restante equipa técnica que o acompanha em Manchester está instalada, por estes dias, no The Lowry Hotel, em Manchester.