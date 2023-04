A faceta de resmungão de Bruno Fernandes não é desconhecida e o próprio internacional português já admitiu que é muito exigente com os companheiros que o rodeiam.

Durante o jogo do Manchester United diante do Aston Villa, este domingo, Jadon Sancho fartou-se das palavras do capitão, que estava a cobrar o extremo inglês por ter errado o passe e perdido a bola.

Sancho pediu a Bruno que parasse de reclamar e até chegou a apontar o dedo ao médio.

Ora veja: