Wout Weghorst está «sobre brasas» por um gesto que teve minutos antes do início do jogo entre Manchester United e Liverpool, que terminou com uma humilhação por 7-0 imposta pelos reds à equipa de Old Trafford.

O Liverpool partilhou um vídeo com os bastidores do jogo, onde é possível ver o avançado neerlandês a tocar na placa «This is Anfield», colocada no túnel de acesso ao relvado. Este comportamento irritou alguns dos adeptos do Manchester United, isto porque o objeto é visto como um amuleto para os jogadores do Liverpool.

De resto, ao mesmo tempo que Weghorst tocava na placa, o compatriota Virgil van Dijk fazia o mesmo.

A atitude do avançado do United também trouxe à baila as suas declarações de 2018 ao De Telegraaf, onde admitiu que jogar no Liverpool era «um sonho de infância».

Veja o momento do gesto de Weghorst a partir do minuto 5:24: