O futebol italiano está de luto pela morte de dois jovens jogadores.

Fabio Rosa e Danilo Boz, dois atletas de 19 anos, jogadores do Maniago Vajont, foram vítimas de um acidente de viação, esta terça-feira, no túnel Val Colvera, na província de Pordenone.

A dupla viajava num carro com outro um amigo de 19 anos, também jogador, que se encontra atualmente gravemente ferido e hospitalizado em Udine. No outro carro que participou no acidente, seguia uma mulher de 72 anos, que também está no hospital, em Pordenone.

De acordo com a imprensa italiana, os dois automóveis bateram de frente na noite desta terça-feira, depois do carro dos jovens ter perdido a tração. Após o embate, no lado dos passageiros, onde se encontravam as duas vítimas mortais, a viatura acabou por embater na parede do túnel e fez-se com que a mesma desabasse.