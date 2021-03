Joachim Löw vai deixar o cargo de selecionador da Alemanha depois da fase final do Euro2020 que vai decorrer no próximo verão.

O anúncio foi feito há instantes através do Twitter oficial da seleção alemã.

Termina, assim, uma ligação à Mannschaft com mais de dezasseis anos. Joachim Löw chegou à seleção alemã em 2004, como adjunto de Rudi Völler, depois passou a selecionador principal em 2006. Foi campeão do Mundo, no Brasil, em 2014, e ganhou a Taça das Confederações em 2017.