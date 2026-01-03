Pedro Mantorras, angolano que atuou no Benfica, comentou a polémica sobre Florentino não representar a seleção de Angola. O ex-futebolista acusou a atual direção da Federação Angolana de Futebol (FAF) de mentir sobre o caso.

O antigo avançado do Benfica revelou que esteve presente nas negociações, garantindo que tudo esteve acertado para o agora médio do Burnley representar os «Panteras Negras».

«É mentira o que os dirigentes dessa atual direção dizem, é tudo mentira. Estive em duas reuniões com o Florentino, o empresário e o presidente da FAF, Artur Almeida e Silva, e ficou tudo acertado sob uma condição. Eu tinha que entregar dois carros em Angola para a mulher do Florentino e para as pessoas que pudessem vir acompanhá-lo. Eu assumi tudo isso para o Florentino representar Angola», referiu numa entrevista à Rádio 5.

Porém, a FAF foi a eleições, pelo que a direção que havia acordado as condições com Florentino perdeu. Com uma nova direção, todo o rumo da decisão mudou completamente.

«Quando houve eleições na Federação, aquela direção perdeu, e o Florentino ligou-me a dizer que já não vinha à Seleção Nacional, porque a pessoa que ele queria que fosse presidente da Federação tinha perdido», atirou.

Mantorras abriu, assim, todo um livro sobre este acontecimento que ocorreu no mundo desportivo de Angola. Para fechar, o antigo futebolista com agora 43 anos deixou duras críticas aos dirigentes da FAF.

«Esta é a pura verdade, crua e nua. Entristece-me que haja dirigentes que só pensam no ‘eu’, têm que pensar em ‘nós’, em Angola. Primeiro tem que estar Angola», concluiu.