O treinador do Extremadura UD, Manuel Mosquera, foi expulso nos instantes finais do jogo ante o DUX Internacional de Madrid, no domingo, por ter, segundo o relatório do árbitro, insultado um jogador da própria equipa no banco de suplentes.

Segundo o relatório oficial do jogo, «ao minuto 90 o treinador Manuel Mosquera foi expulso pelo seguinte motivo: dirigiu-se a um jogador da sua equipa no banco de suplentes, nos seguintes termos: “vai procurar uma equipa, p*** que pariu”. Ao mesmo tempo, segurou a camisola pelo peito e sacudiu-o, tendo de ser separado pelo resto do corpo técnico».

O jogador em causa foi o gambiano Musa Drammeh. Segundo o jornal local Hoy, a atitude de Mosquera deu-se na sequência de o jogador do Extremadura ter recusado entrar em campo por volta do minuto 90 do encontro.

Na conferência de imprensa após o jogo, Mosquera garantiu que não insultou o jogador e sublinhou que é preciso «o mínimo de compromisso».

O momento da expulsão, ao minuto 2:00 do vídeo:

«O que se passou é que não gostei da atitude que teve. O árbitro pensou que o insultei e não o insultei. Faltaria mais para isso. Tive uma atitude agressiva com ele: há que ter um pouco de vontade e compromisso para isto, é a minha exigência e é verdade que é um rapaz de 19 anos não quero dizer mais nada contra o rapaz, mas não se pode sair assim para o campo. Não o insultei, [o árbitro] expulsa-me porque acreditou que o insultei, mas não fui eu. Estive com ele no balneário e ele disse-me que ouviu um insulto e não fui eu. Não sei de quem ele ouviu aquilo, mas de mim não foi. Como é que eu ia insultar um jogador meu? É verdade que a minha atitude com o Musa foi agressiva e, não é desculpar-me, mas tem de ser: temos de ter o mesmo compromisso. Aqui damos oportunidade a todos», justificou Mosquera.

Questionado logo a seguir se Musa tentou agredir o treinador, Mosquera foi direto e negou. «Não, não, nada! O rapaz tem uma reação lógica… vê o treinador assim e assusta-se. É normal. Tem 19 anos… o Musa tem uma reação normal, assustou-se, não esperava, mas tem de aprender que é assim o futebol. Queremos jogar na primeira equipa, queremos estar à altura, treinar, dar-lhes minutos, mas há que dar da sua parte», continuou.

O jogo, a contar para a 11.ª jornada do Grupo 1 da terceira liga espanhola, terminou com vitória da equipa visitante, por 2-1.