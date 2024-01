O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mostrou alguma ironia ao responder sobre o médio uruguaio Manuel Ugarte, que deixou no banco, na vitória ante o Toulouse, para a Supertaça de França, na quarta-feira.

«Esta noite foi excelente. Zero bolas perdidas, maravilhoso. Nenhum erro. Perfeito», disse, em conferência de imprensa, de forma irónica, completando depois com o nível e a competitividade que quer no plantel.

«Esta é uma equipa de altíssimo nível e eu quero dois jogadores incríveis por posição. Para quê? Para que todos possam melhorar e trabalhar. Estou encantado com o Ugarte, com todos os jogadores que não participaram esta noite, não podem participar todos», prosseguiu.

«Essa é a competência que queremos numa equipa deste nível, para o Manuel Ugarte e para todos os outros jogadores. É o objetivo, ser a cada dia melhores e amanhã será mais um treino, desfrutaremos deste primeiro troféu e vamos começar a pensar em como podemos melhorar. Quero sempre que melhoremos. Não me conformo com nenhum resultado e quero sempre progredir. E isso é o caso do Ugarte», concluiu.