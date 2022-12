Marçal até esteve ligado ao Benfica, entre 2015 e 2017, mas não disputou qualquer jogo oficial pelas águias e não guarda boas memórias de todos os jogadores do plantel encarnado.

Agora no Botafogo, o lateral-esquerdo elegeu Luisão como o jogador «mais sujo» contra quem jogou, embora tenha ainda apontado outros nomes, como o de Pepe.

«Joguei várias vezes contra ele e nunca gostei muito. Apesar de ser bom jogador, era maldoso. Não joguei contra o Pepe e o Sergio Ramos, os dois que acho mais sujos. Mas o Luisão, do Benfica, na altura não havia VAR e ele era um jogador maldoso. Nos cantos, dava cotoveladas no peito e, às vezes, na cara», disse o brasileiro, que em Portugal também alinhou no Torreense e no Nacional, no programa 'Resenha com Thiago Franklin'.