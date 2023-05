Marcelo Bielsa foi anunciado, esta segunda-feira como o novo selecionador do Uruguai.



O treinador de 67 anos é esperado esta quarta-feira, em Montevideu, onde será oficialmente apresentado como selecionador uruguaio.



Uma das primeiras tarefas de Bielsa em Montevideu vai ser ser a lista de convocados para os jogos de preparação contra Nicarágua e Cuba, nos dias 14 e 20 de junho, respetivamente.



Bielsa torna-se assim será assim o segundo estrangeiro a dirigir a «Celeste» depois de Daniel Passarella, argentino que esteve no posto entre 1999 e 2001.

O técnico, natural de Rosario, conta com passagens por Newell's Old Boys, Atlas, América, Vélez Sarsfield, Espanhol, Athletic, Marselha, Lille e Leeds, além de ter estado ao comando de Argentina (1998-2004) e Chile (2007-2011).



Tal como noticiado na semana passada, Bielsa prepara-se para suceder a Diego Alonso no comando da seleção do Uruguai e vai assinar um contrato válido até 2026.