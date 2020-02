Mark González e José Pedro Fuenzalida revelaram um estranho hábito -mais um - de Marcelo Bielsa, antigo selecionador do Chile e atual treinador do Leeds United, equipa do segundo escalão de Inglaterra.



No programa «Abrazo de Gol» do Canal del Fútbol, os jogadores chilenos foram desafiados a contar uma história sobre o excêntrico técnico. Mark González deu o primeiro passo.



«Depois de um jogo no Equador, que perdemos, o Bielsa entrou no balneário, completamente acelerado. Pouco depois, entrámos nós e o Bielsa estava tudo nu, deitado numa marquesa, como se estivesse prestes a ser operado», relatou o internacional chileno.



José Pedro Fuenzalida, que foi igualmente orientado por Marcelo Bielsa na seleção do Chile (entre 2007 e 2011), admitiu que o técnico argentino recorreu por mais que uma vez a essa fórmula.



«Ele vivia os jogos com muita intensidade. Vi isso muitas vezes. Num jogo contra a Itália, em que perdemos mas jogámos bem, com jogadores a eles, ele pegou-se com o treinador adversário e foi para o balneário revoltado. Quando nós entrámos, lá estava ele a passear-se no balneário, enquanto tirava toda a roupa», contou Fuenzalida.