O treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, foi «operado com sucesso» esta quinta-feira na clínica Los Arcos de Palermo, em Buenos Aires, onde vai ficar em observação durante o resto do dia, informou o clube argentino, em comunicado.

O ex-internacional argentino foi internado ontem, devido a uma crise renal, como o Maisfutebol noticiou.

De recordar que Gallardo, de 44 anos, assumiu o comando do River Plate em 2015 e esteve na final da Taça Libertadores de 2019, título que perdeu para o Flamengo de Jorge Jesus.

