«A minha história como futebolista termina aqui. Obrigado por tanto». Marcelo anunciou, aos 36 anos, o fim de uma carreira impressionante, que lhe rendeu 29 troféus, entre os quais o da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, e o da Libertadores, pelo Fluminense.

«O meu amor pelo futebol vem do meu avô. Ele queria que eu fosse futebolista profissional e fiz tudo o que me foi possível para o conseguir. Com 18 anos, o Real Madrid abriu-me as portas. Posso dizer que sou mais um madrilenho. Foram 16 temporadas, 25 títulos, cinco Champions e tantas noites mágicas no Bernabéu. Regressar ao Fluminense permitiu-me devolver ao clube aquilo ele me deu, ajudando-o a conseguir três títulos, incluindo a Libertadores», partilhou o lateral esquerdo, no vídeo em que assinalou a despedida dos relvados.

«Jogar com a camisola do meu país foi uma grande honra. Na minha memória ficam duas medalhas olímpicas e uma Copa das Confederações», acrescentou.

Marcelo foi internacional brasileiro em 58 ocasiões e representou o Fluminense, o Real Madrid e o Olympiakos, ao longo da carreira. Nos mais de 700 jogos em que participou, apontou 58 golos.

O fim da carreira como futebolista não significa, porém, o adeus do brasileiro ao desporto-rei. «Ainda tenho muito para dar ao futebol», partilhou Marcelo.