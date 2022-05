O futebolista brasileiro Marcelo confirmou, na noite de sábado, que a final da Liga dos Campeões 2021/22 ante o Liverpool foi o seu último jogo ao serviço do Real Madrid.

«É uma emoção incrível porque é o meu último jogo pelo Real Madrid. Estou de saída do Real Madrid e sair com uma Champions é uma alegria imensa. Não é um dia de tristeza. As coisas falam-se, nós falámos e decidimos que é melhor assim. Fiz tudo o que tinha a fazer no Real Madrid. Tive a sorte de estar 15 anos e meio no melhor clube do mundo», afirmou o lateral-esquerdo, que chegou ao Real no final de 2006.

Em declarações à Movistar Plus, imediatamente após o encontro, Marcelo falou num momento «estranho».

«É estranho. Tenho cinco Champions e, na minha vida, pensei que podia estar neste momento, que podia ganhar muitas coisas. É tudo muito estranho neste momento», apontou Marcelo, que foi suplente não utilizado ante o Liverpool, no Stade de France, em Paris.

«Sofri muito durante o jogo. Estávamos todos no banco a suar, a correr com a equipa. Recordo-me dos jovens que jogaram a sua primeira final, que são muito maduros. É um momento de loucura com os adeptos, que estiveram sempre connosco», salientou.