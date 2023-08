Expulso na última madrugada após um pisão involuntário que deixou a perna esquerda do adversário em muito mau estado, Marcelo recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem de força a Luciano Sánchez e desejar uma rápida recuperação ao jogador do Argentinos Juniors.

«Hoje, tive de viver um momento muito difícil em campo. Sem querer, lesionei um colega de profissão. Quero desejar-te a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo», escreveu o ex-Real Madrid na rede social Twitter.

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! 💜🙏🏾#M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

No início da segunda parte do Argentinos Juniors-Fluminense, a contar para a Libertadores, Marcelo atingiu a perna esquerda do adversário, que contraiu uma luxação no joelho. O internacional brasileiro foi expulso e deixou o relvado a chorar, assim como o jogador argentino.

O momento arrepiante da lesão de Sánchez: