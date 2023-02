O Olympiakos e o brasileiro Marcelo oficializaram este sábado a rescisão de contrato.

O lateral-esquerdo, de 34 anos, esteve menos de seis meses no clube grego, onde chegou em setembro passado, como jogador livre, depois de terminar o vínculo com o Real Madrid.

No Olympiakos, Marcelo, que neste momento está a contas com uma lesão muscular, disputou apenas nove jogos e marcou três golos.

Segundo a imprensa grega, o internacional brasileiro poderá regressar ao seu país, ou prosseguir a carreira no México, EUA ou até no médio Oriente, isto porque já foi associado ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW