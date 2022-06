O brasileiro Marcelo já tinha confirmado a saída do Real Madrid e agora o clube merengue anunciou que vai despedir-se com uma cerimónia oficial.

« O Real Madrid anuncia que amanhã, segunda-feira, 13 de junho, às 13h00, terá lugar na Cidade Real Madrid um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Marcelo, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez», informaram os madrilenos num breve comunicado.