Enzo, filho de Marcelo, vai dando os primeiros passos como futebolista nas camadas jovens do Real Madrid e o pai tem sido presença assídua nas bancadas.

Este sábado, o jovem pupilo, de 12 anos, marcou dois golos na vitória dos merengues sobre o Inter Miami (4-0), no torneio La Liga Promises, mas o primeiro foi o momento do jogo. Depois de um pontapé de canto, Enzo cabeceou de forma certeira e na hora do festejo imitou Cristiano Ronaldo. Fora das quatro linhas estava Marcelo que não conseguiu esconder a felicidade e também celebrou com o gesto do antigo companheiro.

Noutro dos jogos do dia, Marcelo também foi filmado a dar indicações ao filho antes de este assumir a marcação de uma grande penalidade.