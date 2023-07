O clássico entre Fluminense e Flamengo deste domingo, tal como se previa, foi «quentinho».

O maior exemplo disso mesmo aconteceu já em tempo de descontos. Marcelo fez um túnel a Luiz Araújo junto à linha lateral e reagiu com um sorriso «maroto», a que o adversário respondeu com uma entrada violenta de carrinho.

O árbitro do encontro exibiu apenas o cartão amarelo mas, depois de ver as imagens no monitor do VAR, corrigiu para vermelho.

A partida, da 15.ª jornada do Brasileirão, terminou empatada a zero.