O Botafogo garantiu, na noite de segunda-feira, o regresso ao principal escalão do futebol brasileiro, o Brasileirão, menos de um ano depois de ter sido despromovido.

A equipa comandada por Enderson Moreira recebeu e venceu o Operário Ferroviário por 2-1, na 36.ª e antepenúltima jornada do campeonato da Série B, assegurando matematicamente um dos dois primeiros lugares da prova. Nesta altura é líder, com 66 pontos.

Mal se deu o apito final, houve festa imensa, dos jogadores ao relvado até aos adeptos nas bancadas, tendo Marco Antônio, jogador do ‘Fogão’, protagonizado um dos momentos mais virais da festa, ao surgir com um capacete que, segundo a imprensa brasileira, seria mesmo de um elemento das forças de segurança destacados para o jogo.

Coritiba também festeja subida

Quem também selou lugar para a subida foi o Coritiba, que tinha ganho no domingo ao GE Brasil (2-1) e beneficiou da derrota do CRB na última noite, ante o Brusque

O ‘Coxa’ é nesta altura vice-líder, com 64 pontos. Goiás (3.º com 61 pontos), Guarani (4.º com 59), Avaí (5.º com 58), CRB (6.º com 57) e CSA (7.º com 56) são as equipas com hipótese de garantir subida nas duas vagas que restam.