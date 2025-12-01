Marco Asensio era um jovem em ascensão no futebol espanhol quando, aos 20 anos, em agosto de 2016, fez a estreia pelo Real Madrid, sendo titular e marcando um golo na vitória por 3-2 ante o Sevilha que valeu a conquista da Supertaça Europeia.

O internacional espanhol de 29 anos, que esta época rumou ao Fenerbahçe, recordou um episódio curioso que antecedeu essa final e essa estreia pelo Real Madrid: já sabia de véspera, pela boca do treinador Zinédine Zidane, que ia ser titular e dormiu tão bem… que adormeceu e tiveram de ir ao quarto acordá-lo.

«Nunca paguei uma multa, mas a primeira e a última vez que cheguei tarde foi na minha estreia pelo Real Madrid na Supertaça Europeia. Morria de medo de atrasar-me. Acabei por dormir demais O treinador tinha-me dito no dia anterior que eu ia ser titular e eu dormi tão bem que fiquei a dormir», contou Asensio, em entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada esta segunda-feira.

«A segurança teve de acordar-me, batendo à porta. Desci e o Sergio [Ramos] e o Cristiano [Ronaldo] estavam a dizer-me coisas… morri de vergonha, mas aprendi», concluiu Asensio, que também respondeu à pergunta: Mbappé ou Cristiano Ronaldo?

«Complicado… vivi muito com o Cristiano, que pode ser o melhor jogador da história e o Mbappé está a caminho», disse Asensio, que também justificou a mudança para o Fenerbahçe.

«Era um desafio importante para mim e para a minha carreira. Quando falei com eles, no início do verão, vi que era um projeto ambicioso, o clube leva alguns anos sem conseguir um título e quer voltar a ganhar. O carinho que recebi do clube e dos adeptos foi a chave para tomar a decisão. Mas, sobretudo, era um desafio pessoal para voltar a ganhar. Quero sempre ganhar e estou habituado a estar em grandes clubes e quero trazer o meu ADN vencedor para conseguir grandes coisas aqui», afirmou.