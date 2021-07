O futebolista espanhol Marco Asensio admitiu que não esperava a saída de Sergio Ramos do Real Madrid depois do final da temporada 2020/2021, mas desejou «sorte» ao compatriota, que é reforço do Paris Saint-Germain.

«Pessoalmente, pensei que ia ficar. Se tomou essa decisão, será o melhor para ele. Vai à procura de uma nova aventura profissional, desejo-lhe muita sorte», afirmou o extremo de 25 anos, que vai participar com a seleção olímpica espanhola nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, ao jornal As.

Com contrato até 2023, mas sempre sujeito às dinâmicas do mercado, Asensio garantiu mesmo que o vínculo com o Real Madrid é para continuar a cumprir.

«Sim, seguramente. A minha intenção é continuar no Real Madrid, ser grande aqui e ajudar ao máximo. Sinto que ainda há muito para dar a este clube», sublinhou.