OFICIAL: Marco Reus renova com os Los Angeles Galaxy
Alemão renova até dezembro de 2027
Os Los Angeles Galaxy anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Marco Reus até dezembro de 2027.
Ao serviço do emblema norte-americano, o médio alemão conta com nove golos e 13 assistências em 42 jogos, desde a sua chegada proveniente do Borussia Dortmund.
Em comunicado, Will Kuntz, diretor dos Los Angeles Galaxy, sublinha a qualidade de Marco Reus e a sua importância para o plantel
«Marco traz um nível incrível de qualidade, experiência e liderança para o nosso grupo. O seu profissionalismo e ética de trabalho elevam todos à sua volta, e seu impacto tanto no balneário como em campo é imensurável. Estamos muito felizes que ele continue a desempenhar um papel tão importante no nosso clube», referiu.
