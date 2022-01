Impressionante!



O Fulham venceu por 6-2 pela segunda jornada consecutiva do Championship. A vítima da equipa de Marco Silva, a mais goleadora da Europa, foi o Birmingham: 6-2!



O líder do segundo escalão do futebol inglês chegou ao intervalo com o jogo resolvido. Os «cottagers» abriram a contagem graças a um autogolo de Roberts logo aos dez minutos e depois, marcaram por três vezes em oito minutos. Entre os 35 e os 43 minutos, Kebano, Fábio Carvalho e Cairney fizeram o gosto ao pé.



Em cima do intervalo, Sunjic atenuou a diferença no marcador para o Birmingham. Os forasteiros fizeram o 4-2 à entrada para os quinze minutos finais, por intermédio de Gardner, mas o Fulham voltou a marcar pelo luso-descendente Fábio Carvalho e por Robinson e chegou a mais uma goleada!



O Fulham lidera o Championship com 54 pontos, mais cinco que o Bournemouth, segundo classificado.



Os golos do encontro: