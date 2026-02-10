Depois da vitória de domingo na visita ao Liverpool, o Manchester City recebe esta quarta-feira o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, que foi alvo – ele e a sua equipa – de vários elogios do oponente do jogo da 26.ª jornada, Pep Guardiola.

«[Marco Silva] é um técnico de altíssimo nível e tem tudo para tornar-se um dos melhores daqui a alguns anos, com certeza», referiu Guardiola, em conferência de imprensa, já depois de elogiar o Fulham, ao ser questionado sobre o que era necessário para vencer este oponente.

«O Fulham está melhor a cada época, os movimentos que fazem… Quando vejo, por exemplo, o jogo deles contra o Manchester United esta manhã, o que perderam no fim com o golo do Sesko, vejo que eles são realmente muito bons», afirmou.

«Os padrões e a qualidade que eles têm, a calma em campo e a velocidade que demonstram, tanto na defesa quanto no ataque… eles são excelentes. O Marco Silva é um dos melhores treinadores que já enfrentei», prosseguiu.

O jogo tem apito inicial marcado para as 19h30 de quarta-feira, no Etihad. O Manchester City é segundo classificado, com 50 pontos, a seis do líder Arsenal. O Fulham é 10.º classificado, com 34 pontos.

- PREMIER LEAGUE: resultados, próximos jogos e classificação