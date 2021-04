Com o título da liga grega de 2020/2021 confirmado no domingo, o Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, tornou-se esta época o campeão mais rápido na Grécia, ao conquistar o título a sete jornadas do final da prova.

A equipa do Pireu bateu o anterior recorde, que era do Olympiakos treinado pelo também português Marco Silva, na época 2015/2016, além do Panatinaikos de 1995: ambos os conjuntos foram campeões a seis jornadas do final.

No domingo, o Olympiakos venceu o Panathinaikos por 3-1 e beneficiou da derrota do Aris Salónia ante o AEK Atenas (1-3) para confirmar matematicamente o 46.º titulo do seu historial.

A equipa vermelha e branca segue com 76 pontos no primeiro lugar, mais 22 que o Aris, segundo com 54, quando estão em disputa 21 pontos até ao fim.