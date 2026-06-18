Tony Khan, vice-presidente e diretor de operações de futebol do Fulham, confessou que o emblema inglês não esperava que Marco Silva saísse para o Benfica, salientando que o clube contava que o técnico luso continuasse no comando técnico, sobretudo por ter uma proposta de renovação em cima da mesa.

«O próximo passo para o Fulham é contratar um novo treinador, mas é um assunto no qual temos trabalhado arduamente. Tal como já disse, a expectativa era que o Marco Silva ficasse. Faz agora menos de duas semanas que soubemos que o Marco Silva tinha mudado de ideias. Ele tinha dado a entender que queria ficar, mas também entendemos o porquê de querer sair», disse, em declarações aos meios de comunicação do Fulham.

Tony Khan recordou, ainda, o processo que levou à contratação de Marco Silva, em 2021. O vice-presidente do Fulham disse, também, que o treinador português foi sempre a sua primeira escolha.

«Quando o Marco Silva foi apontado ao Fulham ele era quem nós queríamos contratar. Eu tinha uma lista com apenas um nome. A primeira entrevista com o Marco Silva correu tão bem que, por curiosidade, ele foi o único treinador com quem conversei na altura», acrescentou.

Relativamente ao próximo treinador, Tony Khan não desvendou o mistério tendo, inclusive, desmentido alguns rumores que têm surgido.

«Têm surgido vários nomes na imprensa e dizem que temos falado com várias pessoas, mas - em alguns casos - nós nem sequer tivemos qualquer contacto», concluiu.