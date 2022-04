O Fulham desperdiçou o primeiro “match-point” para subir à Premier League, ao sair derrotado do Pride Park pelo Derby County na noite desta sexta-feira, por 2-1, em jogo da 42.ª jornada do Championship, o segundo escalão em Inglaterra.

A equipa comandada por Marco Silva chegou à vantagem aos 20 minutos de jogo, pelo português Fábio Carvalho, que encetou uma boa combinação com Bobby Reid, rasgando a defensiva do Derby para bater o guarda-redes Ryan Allsop com um remate de pé direito.

A vantagem manteve-se até ao intervalo e até ao início da segunda parte, que ficaria marcada pela reviravolta do Derby, comandado pelo antigo futebolista Wayne Rooney.

Aos 51 minutos, Luke Plange fez o 1-1 no marcador, desviando na área uma bola colocada por Lee Buchanan. O 2-1 surgiu ao minuto 73, num autogolo de Adarabioyo. Pelo meio, Fábio Carvalho rematou ao poste aos 66 minutos e Mitrovic até introduziu a bola na baliza, mas estava em posição irregular.

Ao fim de 41 jogos, o Fulham sofreu uma inédita segunda derrota seguida esta época no Championship, depois do desaire caseiro ante o Coventry, no domingo, adiando uma quase certa promoção.

Os cottagers continuam líderes (bem) isolados e, sem olhar a terceiros, a precisar só de três pontos nos cinco jogos que lhe faltam, para confirmar a subida. Tem 83 pontos, mais nove do que o Bournemouth, que tem 74. O que trava, entre aspas, a promoção do Fulham no imediato, é o facto de o Nottingham, quinto classificado com 67 pontos e que até perdeu esta tarde, poder ainda fazer um máximo de 85 pontos, pois tem ainda seis jogos por realizar. Recorde-se que sobem diretamente os primeiros dois.

O Derby chega aos 31 pontos e é 22.º e antepenúltimo, mas segue a nove pontos da zona de permanência, quando ficam a faltar 12 pontos em disputa.

O golo de Fábio Carvalho:

O atual segundo classificado, o Bournemouth, ainda pode fazer um máximo de 92 pontos e é o principal adversário do Fulham na luta pelo título e também a outra equipa em melhor posição para subir. O Huddersfield, terceiro com 69 pontos e que também empatou nesta jornada, já só pode fazer um máximo de 82 pontos (faltam-lhe quatro jogos). O Luton, quarto com 68, já só pode chegar aos 80 pontos (restam-lhe quatro encontros).