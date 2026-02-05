Depois de meio ano no Boavista, Marco van Ginkel termina a carreira
Médio neerlandês despede-se do futebol aos 33 anos
Médio neerlandês despede-se do futebol aos 33 anos
O médio neerlandês Marco van Ginkel colocou um ponto final na carreira de futebolista, aos 33 anos. O último clube que representou foi o Boavista, na época passada, pelo qual marcou um golo nas 11 vezes que vestiu a camisola axadrezada.
«16 anos depois, digo adeus ao futebol profissional. Uma jornada com altos e baixos, lições aprendidas e memórias que vou guardar para sempre. Obrigado a todos os que me acompanharam durante este caminho. Estou orgulhoso do passado e preparado para o próximo capítulo», escreveu van Ginkel, nas redes sociais.
Internacional em oito ocasiões pelos Países Baixos, o médio despontou no futebol ao serviço do Vitesse, onde deu de tal modo nas vistas que o Chelsea acabaria por o contratar em 2013 por quase 10 milhões de euros.
Nunca se conseguiu afirmar na equipa londrina, porém, acabando cedido a AC Milan, Stoke e PSV, antes de ter regressado ao Vitesse, em 2023. Na segunda metade da última época, jogou na Liga portuguesa, pelo Boavista.
A sua carreira ficou ainda marcada por lesões graves, com destaque para uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho que o afastou dos relvados durante mais de dois anos, entre 2018 e 2021.