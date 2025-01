Marcos Leonardo partilhou uma mensagem dedicada a Neymar, nas redes sociais. O ex-Benfica destacou que foi uma «honra e privilégio» ter convivido com o compatriota, que está de saída do Al Hilal.

«Foi uma honra e privilégio ter convivido contigo como companheiro de clube. Mesmo que tenha sido breve, aprendi bastante. És uma referência e foste importante nos meus primeiros dias no Al Hilal. Tenho a certeza de que terás muito êxito e felicidade neste teu novo ciclo de carreira», começou por escrever o avançado brasileiro.

«Estarei, como sempre, a apoiar-te, meu amigo. Obrigado por todo o carinho e amizade que tens por mim e pela minha família», lê-se ainda na publicação.

Marcos Leonardo chegou no último verão ao emblema saudita e conviveu com Neymar mais fora de campo, isto devido aos problemas físicos do ex-Barcelona e PSG, que deverá regressar ao Santos, depois de rescindir contrato com o Al Hilal.