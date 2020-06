O Governo britânico anunciou, esta terça-feira, um prolongamento no sistema de senhas de almoço gratuitas nas escolas durante as férias de verão, na sequência de um apelo feito pelo futebolista do Manchester United, Marcus Rashford.

Em nota oficial de Downing Street, reproduzida na imprensa inglesa ao final desta manhã, o porta-voz oficial do primeiro-ministro Boris Johnson refere que vão ser fornecidas senhas grátis para almoço aos alunos elegíveis durante as férias do período escolar, em Inglaterra.

«Vamos providenciar um fundo alimentar de verão. Vai fornecer senhas de almoço durante as seis semanas de férias. É uma medida específica que reflete as circunstâncias únicas da pandemia. O esquema não vai continuar para além do verão e os elegíveis vão ser os que já estavam habilitados para os almoços escolares gratuitos», refere Downing Street.

A decisão já teve reação satisfatória de Marcus Rashford, que através da rede social afirmou: «não sei o que dizer, olhem só o que conseguimos fazer quando nos unimos», escreveu o colega do médio português Bruno Fernandes.

O fundo alimentar está cifrado em 120 mil libras (pouco mais de 134 mil euros) e é uma reviravolta nos planos governamentais, reforçado pelo apelo de Rashford em favor dos mais necessitados.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.